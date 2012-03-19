Мужик с топором ограбил ювелирный магазин в Крыму
14:20, 19 марта 2012Крым
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Милиция ищет светлоглазого
Неизвестный мужчина, угрожая топором, ограбил ювелирный магазин в Керчи. Инцидент произошел еще в пятницу, но пресс-служба крымского управления МВД сообщила о нем только в понедельник.
«Он потребовал от продавца выдать ювелирные украшения, после чего достал из сумки топор и начал им угрожать. Девушка отдала золотые изделия с шести лотков», - говорится в пресс-релизе.
Сумма причиненного ущерба устанавливается.
Милиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения, соединенного с проникновением в помещение.
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