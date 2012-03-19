Украинские офисы массово перейдут на работу на дому

В украинских офисах широкое внедрение практики работы сотрудников вне офиса (воркшифтинг, от англ. workshifting) начнется в ближайшие 2-3 года, такую экспертную оценку сообщили УНИАН в компании IT-Solutions (Киев).

Как отметили в компании, согласно недавнему отчету Citrix Global Index Workshifting, который был проведен Vanson Bourne в 11 странах, сегодня воркшифтинг практикуют 37% компаний. По прогнозам, эта цифра вырастет до 93% уже в 2013 году.

Основная причина развития данного направления во всем мире – активное внедрение бизнес-структурами новых технологий. Барьеры, которые ранее препятствовали работе вне офисов, теперь устранены с помощью видеоконференцсвязи, онлайн-коммутаторов, презентаций на расстоянии, «облачных» технологий и виртуальных рабочих мест. Благодаря этому сотрудник может работать во вполне комфортной обстановке вне офиса, имея доступ к рабочим столам и приложениям.

Руководитель департамента ИТ-инфраструктуры компании IT-Solutions Сергей ЩЕРБАНЬ отметил, что мировая популярность воркшифтинга пока не дошла до Украины, но она вполне реальна для наших сотрудников уже через 2–3 года. Свой старт тенденция вероятнее всего возьмет в крупных международных компаниях, для политики которых характерна работа на результат.

Мобильность такой работы, прежде всего, оценят сами сотрудники, которые смогут работать в наиболее комфортном для них месте. Выгодна тенденция и для работодателей. Так, отпустив работать сотрудников вне стен офиса, руководители смогут сократить бюджеты на кадры, обеспечить максимальную мобильность сотрудников и сократить организационные ИТ-издержки благодаря телекоммуникационным решениям.

По словам эксперта, с технической точки зрения, чтобы сотрудник работал из дому, нужно обеспечить качественный канал связи с офисом. Самого сотрудника необходимо обеспечить рабочим местом: установить тонкий клиент, компьютер/ноутбук, или графическую станцию. В свою очередь компания должна установить стандартный терминальный доступ с единой операционной системой и приложением для всех пользователей. Еще один вариант – внедрить режим VDI, который обеспечит каждого сотрудника виртуальным рабочим местом с собственной операционной системой с индивидуальным набором программного обеспечения.

IT-Solutions – один ведущих системных интеграторов Украины. Компания предлагает комплексное ИТ-обеспечение бизнеса.