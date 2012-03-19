"Гугл" и "ВКонтакте" - лидеры посещаемости в Украине

Google и Vkontakte возглавили список 25 наиболее посещаемых Интернет-ресурсов (доменов) пользователями глобальной сети в Украине в феврале 2012 года, сообщила Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).

Рейтинг составлен по данным исследования компании InMind, которое выполнено по заказу ИнАУ.

Среднее значение дневной доли аудитории за февраль (среднедневная доля) Vkontakte составило 68% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: Google (среднедневная доля - 67%), mail.ru (55%), Yandex (41%), Odnoklassniki (40%), youtube.com (26%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

В рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей в январе (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за февраль) лидировал Google. На долю этого ресурса пришлось 89% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (85%), далее следуют: Vkontakte (84%), Yandex (78%), youtube.com (73%), wikipedia.org (66%) и Odnoklassniki (64%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

В исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte.

Источник данных - исследование Opinion Software Media - проект медиаизмерения интернет-аудитории Украины, основанный на user-centric подходе. Методология исследования основана на работе постоянно действующей репрезентативной панели интернет-пользователей. Панель репрезентирует интернет-пользователей всей Украины в возрасте от 15 лет и старше. Ее дизайн основан на данных ежеквартальных установочных исследований населения Украины, которые проводятся оффлайн.