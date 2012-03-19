Моряки России и Украины вместе отмечают День подводника

Украинские и российские моряки вместе отметили День моряка-подводника в Севастополе. Торжества прошли в понедельник у мемориала «Витязям морских глубин», сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

Память подводников почтили моряки Черноморского флота России, военнослужащие Военно-морских сил Украины и представители городских властей.

У памятника прошел торжественный митинг, после чего к подножию мемориала возложили венки и цветы.

Затем состоялось совместное прохождение рот почетного караула ВМС и ЧФ, а также военных оркестров двух флотов.

Позже гости праздника посетили дивизион подводных лодок Черноморского флота РФ.