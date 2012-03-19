Морпехи совершат 100-километровые марши на БТРах в Крыму (фото)

Около двух десятков водителей-механиков учатся водить бронированную технику на Старокрымском полигоне. В Крыму продолжается доподготовка водителей БТР-80 батальона морской пехоты войск береговой обороны ВМС, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны Украны.

«Юноши отрабатывают навыки прохождения колейного моста, ограниченных проходов, минно-взрывных проходов, движение на подъемах, спусках, остановки», - говорит заместитель командира батальона Александр ПОНЯТОВ.

В скором времени «черные береты» совершат на БТРах 80 и 100-километровые марши по трассам и бездорожью.

Фото Минобороны