"Орлам" Балоги пустили кровь

Сотрудники севастопольского управления МЧС сдали 11 литров крови. В городе стартовала акция по сдачи крови, она проводится раз в квартал, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

День донора в Севастопольском гарнизоне проводится уже девять лет. В 2004 году тогдашний министр чрезвычайных ситуаций издал приказ, согласно которому в каждом гарнизоне МЧС необходимо иметь не менее 50 литров запасов крови и ее компонентов.

«16 марта в акции приняли участие 26 доноров, а банк крови пополнился на более чем 11 литров», - говорится в пресс-релизе.

Фото МЧС