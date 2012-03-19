Бумага на ворованном газе?

Крымское управление Службы безопасности Украины заявляет о несанкционированном отборе газа и безоплатном потреблении света - одним из крупнейших промышленных предприятий региона - «Крымбумагой» и оценивает ущерб в три миллиона гривен, сообщил пресс-центр ГУ СБУ в Крыму.

СБУ в субботу возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК - «присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением в крупном размере».

Нарушения зафиксированы в ходе оперативно-следственных мероприятий совместно с представителями «Крымгаза», «Крымэнерго», «Крымтеплокомунэнерго», Рескомприроды, «Крымстандартмётрологии» и Госгорпромнадзора.

«Используя собственную газозаправочную станцию и большие производственные мощности по производству бумажной продукции, продолжительное время потребляло необходимые объемы природного газа и электроэнергии, несанкционированно и безоплатно отбирая их из газовых и электромагистралей путем механического вмешательства в узлы учета», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, необходимая для производства вода добывалась из самовольно пробуренной на территории предприятия скважины. «Разрешительных документов на пользование недрами не оказалось. Отходы промышленного производства сливались прямо в грунт», - добавили в крымском главке СБУ.

Частное предприятие заявление спецслужбы пока не прокомментировало.

Предприятие «Крымбумага» (Симферополь) является крупнейшим производителем бумажной продукции в Крыму, работает с 1994 года.