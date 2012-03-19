Премьер Крыма собрался в Москву

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ представит регион на международном экономическом форуме стран-участниц Содружества независимых государств, который откроется 20 марта в столице России Москве, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Помимо представителей органов власти, национальных и международных торгово-промышленных палат, в форуме, который проводится для укрепления экономического сотрудничества государств СНГ, примут участие бизнесмены и аналитики.

«Они обсудят проблемы и перспективы Зоны свободной торговли, Таможенного союза, Единого экономического пространства, а также вопросы сотрудничества в области связи и информатизации, инвестиций и инфраструктуры, технической и технологической сферах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе форума рассмотрят методы реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года.

Также на форуме вручат награды - почетный знак «Лидер бизнеса СНГ».