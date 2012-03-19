Сотню морпехов "выкинули" с Ан-2 (фото)

Более 80 морпехов попрыгали с парашютами в Саках в Крыму. Завершились сборы личного состава десантно-штурмовой роты и разведывательного взвода батальона морской пехоты Военно-морских сил страны, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

Участники сборов за три дня выполнили 250 прыжков с высоты 600 и 800 метров с борта самолета Ан-2.

"Около полусотни военнослужащих - призывников осени 2011 года - выполнили прыжки впервые", - говорится в пресс-релизе.

Фото Минобороны