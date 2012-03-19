В крымском озере нашли тело рыбака

Тело рыбака, который пропал в конце января на озере Сасык-Сиваш, нашли в Сакском районе Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Двое мужчин в условиях штормового предупреждения вышли на пластиковой лодке с двигателем половить рыбу в озере и не вернулись.

Погибшего обнаружили 18 марта в районе села Орлянка. Тело нашли рыбаки.

Мужчина проживал в селе Охотниково.

Второй рыбак пока не найден.