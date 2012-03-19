В крымском озере нашли тело рыбака
09:43, 19 марта 2012Крым
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Пропал еще зимой
Тело рыбака, который пропал в конце января на озере Сасык-Сиваш, нашли в Сакском районе Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.
Двое мужчин в условиях штормового предупреждения вышли на пластиковой лодке с двигателем половить рыбу в озере и не вернулись.
Погибшего обнаружили 18 марта в районе села Орлянка. Тело нашли рыбаки.
Мужчина проживал в селе Охотниково.
Второй рыбак пока не найден.
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