"Копейка" догнала КаМАЗ в Крыму
09:05, 19 марта 2012Крым
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Трое пострадавших
Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Бахчисарайском районе Крыма, авария произошла в воскресенье, 18 марта, сообщила в понедельник пресс-служба ГАИ республики.
Машина марки ВАЗ первой модели, двигаясь по дороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, врезалась в КаМАЗ. Тот ехал впереди в попутном направлении.
Травмы разной степени тяжести получили трое пассажиров легковушки: 46-летняя женщина и 26-летний мужчина - жители Бахчисарая, а также 71-летняя жительница Луганской области.
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