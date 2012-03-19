"Копейка" догнала КаМАЗ в Крыму

Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Бахчисарайском районе Крыма, авария произошла в воскресенье, 18 марта, сообщила в понедельник пресс-служба ГАИ республики.

Машина марки ВАЗ первой модели, двигаясь по дороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, врезалась в КаМАЗ. Тот ехал впереди в попутном направлении.

Травмы разной степени тяжести получили трое пассажиров легковушки: 46-летняя женщина и 26-летний мужчина - жители Бахчисарая, а также 71-летняя жительница Луганской области.