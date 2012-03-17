Севастополь даст 100 тысяч гривен матери, сына которой убила стена

Севастопольский городской совет решил выделить 100 тысяч гривен из городского бюджета на оказание помощи многодетной матери, у которой 7 февраля под упавшей бетонной подпорной стеной погиб семилетний сын, сообщила пресс-служба горсовета.

Нначальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта горгосадминистрации Андрей ТИМЧЕНКО отметил, что эти деньги полностью не решают вопрос приобретения квартиры, поэтому «основная часть средств будет выделена из внебюджетных источников».

В Севастополе на строительной площадке из-за падения бетонной глыбы погиб мальчик. Он рос в многодетной семье, его мать приехала в Севастополь на заработки из Западной Украины. Женщина без мужа воспитывает еще пятерых несовершеннолетних детей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.