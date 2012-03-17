108 тысяч туристов отдохнули в Крыму

107, 8 тысяч человек отдохнули в Крыму с начала года - это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года, сообщил курортно-информационный центр Крыма.

Увеличению потока туристов поспособствовали мартовские праздники.

«Об этом говорит анализ заполняемости не только баз размещения, отелей, здравниц региона, но и заполняемость частного сектора», - цитирует центр заместителя мэра Ялты Елену Юрченко.

Руководитель одной из турфирм Крыма Елена Баженова также сообщила, что с 1 по 12 марта в компании был отмечен 25% рост туристов.