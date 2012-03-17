Ребенка спасли на пожаре в Крыму

Пожилая женщина погибла, а ее малолетний внук в тяжёлом состоянии доставлен в больницу в результате пожара в девятиэтажном доме в Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - говорится в пресс-релизе.

Погибла 76-летняя женщина, пострадал 9-летний мальчик.

Площадь пожара в квартире составила всего 10 квадратных метров. Огонь повредил вещи.

Ребенка отвезли в реанимацию городской больницы с отравлением угарным газом. Медики оценивают его состояние как тяжелое.