Ребенка спасли на пожаре в Крыму

11:34, 17 марта 2012
Крым
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Его бабушка погибла

Пожилая женщина погибла, а ее малолетний внук в тяжёлом состоянии доставлен в больницу в результате пожара в девятиэтажном доме в Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - говорится в пресс-релизе. 

Погибла 76-летняя женщина, пострадал 9-летний мальчик.

Площадь пожара в квартире составила всего 10 квадратных метров. Огонь повредил вещи.

Ребенка отвезли в реанимацию городской больницы с отравлением угарным газом. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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