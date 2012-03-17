Поезд убил мужчину, а электричка тяжело ранила девушку в Крыму

В Крыму мужчина погиб под колесами грузового поезда, а девушка получила тяжелые травмы в результате наезда электрички. Несчастные случаи произошли 16 марта, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Мужчина, личность которого устанавливается, умер около села Майское Джанкойского района. Его сбил грузовой поезд «Владиславовка - Джанкой».

Девушка 17 лет попала под колеса электрички «Севастополь - Симферополь» на железнодорожной станции Бахчисарая. Она получила перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавшая доставлена в реанимацию.