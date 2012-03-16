Истерзанная крымчанка была изнасилована. Возбуждено дело

Девушка, которая была найдена со множеством укушенных ран и умерла 15 марта в Симферополе, перед смертью была изнасилована, возбуждено второе уголовное дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Получены результаты вскрытия.

Дело открыто по ч.3 ст. 152 Уголовного кодекса - насилие группой лиц.

Проводятся судебные экспертизы.

В дачном массиве Каменка вблизи Симферополя, неподалеку от которого находится городская свалка, утром 15 марта нашли 25-летнюю девушку в разорванной одежде с многочисленными укушенными ранами. Девушка перед смертью виделась с двумя молодыми мужчинами. Они выпивали. А потом якобы оставили знакомую на скамейке автобусной остановки и распрощались.

Соседи утверждают, что около двух часов ночи слышали крики о помощи, а около пяти часов - лай собак и женские вопли, но никто не вышел. Девушку нашли на обочине дороги в семь часов утра.

На парней, которые последними видели молодую женщину, завели уголовное дело по статье «оставление в опасности». Они задержаны.