Милиция Крыма: на теле истерзанной девушки нет следов избиения

Крымская милиция заявляет, что на теле истерзанной в Симферополе девушки нет следов от других травм, кроме ран, нанесенных зубами животных, сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

Родные погибшей предполагают, что Настю сначала забили до смерти, а уже затем - натравили на нее собак.

«В ходе первичного медицинского исследования наличие других телесных повреждений, кроме возникших вследствие действий зубов животных, не установлено. Сведения о совершении в отношении потерпевшей других неправомерных действий (СМИ со ссылкой на неназванного симферопольца сообщают о возможном изнасиловании девушки - ред.) проверяются», - говорится в милицейском пресс-релизе.

МВД Крыма заявило также, что расследование резонансного уголовного дела находится на контроле прокуратуры автономной республики.

В дачном массиве Каменка вблизи Симферополя, неподалеку от которого находится городская свалка, утром 15 марта нашли 25-летнюю девушку в разорванной одежде с многочисленными укушенными ранами. Девушка перед смертью виделась с двумя молодыми мужчинами. Они выпивали. А потом якобы оставили знакомую на скамейке автобусной остановки и распрощались. На парней завели уголовное дело по статье «оставление в опасности».

Соседи говорят, что около двух часов ночи слышали крики о помощи, а около пяти часов - лай собак и женские вопли, но никто не вышел.