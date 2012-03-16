Могилев просит прокурора взять под контроль дело истерзанной девушки

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ просит прокуратуру региона взять под особый контроль дело истерзанной девушки в Симферополе, которая, по предварительной версии милиции, погибла из-за нападения стаи собак.

«В Крыму произошло событие, которое потрясло жителей полуострова. В симферопольском микрорайоне Каменка трагически погибла девушка. Местные жители слышали крики о помощи, но девушку обнаружили только утром. Когда ее доставили в больницу - было уже поздно. Я выражаю от своего имени и от имени крымского правительства глубокие соболезнования родственникам погибшей… Мы должны ответить родственникам, близким девушки и всем крымчанам, как такое могло произойти», - говорится в обращении МОГИЛЕВА к жителям Крыма.

Он просит крымчан не быть «безразличными к чужой боли». «Давайте будем слышать друг друга», - сказал премьер Крыма.

«По долгу службы мне много раз приходилось сталкиваться с человеческим горем. Поверьте, к этому привыкнуть невозможно», - добавил экс-глава МВД Украины.

В дачном массиве Каменка вблизи Симферополя, неподалеку от которого находится городская свалка, утром 15 марта нашли 25-летнюю девушку в разорванной одежде с многочисленными укушенными ранами.

Девушка перед смертью виделась с двумя молодыми мужчинами. Они выпивали. А потом якобы оставили знакомую на скамейке автобусной остановки и распрощались.

Соседи утверждают, что около двух часов ночи слышали крики: «Помогите! Оставь меня в покое. Я не могу больше, я устала», а около 5 часов - лай собак и женские вопли. Никто не вышел. Бедолагу нашли на обочине дороги в 7 часов утра.

На парней, которые последними видели девушку, завели уголовное дело по статье «оставление в опасности». Ее санкция - от трех до восьми лет тюрьмы.

Родные погибшей считают, что Настю забили до смерти, а уже потом натравили на нее псов.