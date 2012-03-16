За мат в суде - 100 гривен штрафа

В Балаклаве к штрафу приговорена женщина, которая обматерила судей на их рабочем месте, пишет "Севастопольская газета".

Жительница Балаклавы зашла в Балаклавский районный суд и закатила там скандал: обматерила работников суда, вырвала лист из гражданского дела. На замечания и требования прекратить хулиганские действия она не реагировала.

Наказанием последовало незамедлительно. По Кодексу об административных правонарушениях ее действия относятся к статье 173 — мелкое хулиганство. Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, которые нарушают общественный порядок и спокойствие граждан, влечет за собой административную ответственность.

Однако на суде дама не признала свою вину. Смягчающих обстоятельств суд не нашел. Женщине был назначен штраф в размере 100 гривен.