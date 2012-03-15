Бродячие собаки загрызли девушку в Крыму

В Симферополе милиция возбудила уголовное дело на двоих молодых мужчин, после встречи с которыми на 25-летнюю девушку напали бродячие собаки, она погибла, сообщила в четверг вечером пресс-служба крымской милиции.

Дело открыто по ч.3 ст.135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Ее санкция - от трех до восьми лет тюрьмы.

«Молодые люди пояснили, что ночью позвонили девушке и пригласили для совместного времяпровождения. Некоторое время они распивали спиртные напитки, после чего вывели знакомую на улицу и оставили ее на скамейке ближайшей остановки автобуса. Местные жители также рассказали, что около пяти часов утра слышали женские крики и лай собак», - говорится в пресс-релизе.

Девушка умерла в реанимации. Предварительная причина смерти - сильная кровопотеря и травматический шок.

Тело направлено на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти крымчанки.

Милиция Крыма подготовила обращение к коммунальным службам Симферополя «о необходимости решения проблемы увеличения числа бродячих собак на улицах города».

В дачном массиве Каменка вблизи Симферополя утром 15 марта нашли девушку в разорванной одежде с многочисленными укушенными ранами. В Каменке находится свалка.