Севастопольский педофил выслеживал жертв возле школ

В Севастополе задержали педофила.

39-летний мужчина подыскивал девочек в возрасте от 12 до 17 лет возле школ, предлагал им сфотографироваться или сняться в видеоролике. Когда подростки соглашалась, привозил их к себе домой, снимал на фото- и видеокамеру, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

В ходе обыска у мужчины изъяли фото- и видеокамеры, компьютер, фотографии и видео порнографического содержания.

Против любителя детских тел возбудили уголовное дело по статье "развращение несовершеннолетних".

Пока милиция установила четыре факта преступной деятельности. Правоохранители ищут также других девочек, которые могли пострадать от педофила.

Ранее сотрудники севастопольской милиции уже дважды задерживали извращенца, но суд отпускал его под подписку о невыезде.