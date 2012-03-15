Севастополь просит ученых найти воду

Власти Севастополя просят ученых помочь найти альтернативные источники снабжения населения питьевой водой, сообщила пресс-служба Севастопольской администрации.

Глава города Владимир ЯЦУБА в ходе выездного совещания в Севастопольском Национальном университете ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП) предложил ученым в порядке пилотного проекта провести поиск в Гагаринском районе города подземных вод, с бурением скважины для определения качества бюветной воды, как это уже сделали в Киеве и некоторых других городах Украины.

ЯЦУБА поручил также руководству СНУЯЭиП провести работы силами ученых по исследованию дамбы и днища Чернореченского водохранилища на предмет наличия дренажных потоков.

Он отметил важность научных и инновационных разработок основного профильного вуза Министерства энергетики Украины и необходимость их внедрения в регионе с целью реализации Стратегической Программы энергетической безопасности страны. «Трудно переоценить все плюсы от нахождения альтернативной питьевой воды для нужд Севастополя. Сегодня в себестоимости поставок воды населению 80% уходит на ее подъем, тогда как в бюветах она сама бьет ключом. И качество воды из бюветных источников, как правило, очень высокое. Это позволило бы городу выйти из зависимости от климатических воздействий и значительно повысить благосостояние региона в целом», - подчеркнул ЯЦУБА.

Для обсуждения практического выполнения комплекса работ в ближайшее время будет проведена встреча между представителями руководства госадминистрации, СНУЯЭиП и ГКП «Севгорводоканал».

Присутствующих на совещании ознакомили с инновационной разработкой университета - программой «Поиск», основанной на специальной обработке данных космических исследований. Возможности программы позволяют производить дистанционный поиск полезных ископаемых, энергоносителей, питьевых и термальных вод на глубине до пяти километров. Эффективность применения программы на практике подтверждена результатами при апробировании в Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, Монголии и России группами ученых СНУЯЭиП. Точность обнаружения полезных ископаемых и воды составила 97%.