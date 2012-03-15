Янукович дал Могилеву первый ранг госслужащего

18:39, 15 марта 2012
Крым
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Указ - на сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил руководителю крымского правительства Анатолию МОГИЛЕВУ первый ранг государственного служащего, говорится в указе на сайте главы государства. 

"В соответствии со статьей 26 закона Украины "О государственной службе" постановляю присвоить первый ранг госслужащего МОГИЛЕВУ Анатолию Владимировичу - председателю Совета министров Автономной республики Крым", - сказано в документе.  

МОГИЛЕВ работает премьером Крыма с ноября 2011 года.

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