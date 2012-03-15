Украина повысила брачный возраст

Минимальный возраст женщин в Украине при вступлении в брак повышен с 17 до 18 лет. Такое решение приняла в четверг Верховная рада.

Парламент, внеся изменения в Семейный кодекс, установил одинаковый брачный возраст для мужчин и женщин - 18 лет.

За проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, Рада увеличила исключительный минимальный брачный возраст с 14 до 16 лет.

Согласно конвенции Организации объединенных наций о правах ребенка, человек достигает интеллектуальной и психической зрелости к 18 годам, пишет "Корреспондент".