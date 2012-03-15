Военным устроили беспокойную ночку в Крыму
18:24, 15 марта 2012Крым
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Бойцов подняли по учебной тревоге
Беспокойную ночь устроили военным в Крыму. Отдельные подразделения в составе батальонной тактической группы войск береговой обороны Военно-морских сил Украины внезапно привели в боевую готовность с учебными целями, сообщил пресс-центр командования ВМС.
Цель - проверка готовности к выполнению задач.
85 единиц техники и более 250 человек личного состава отправились в район сосредоточения. Уже утром в четверг подразделения батальонной тактической группы выполняли учебные упражнения по вождению бронетехники и стрельбы из стрелкового оружия.
В таких масштабах подобные мероприятия еще не проводились, отметили в пресс-центре.
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