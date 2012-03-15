Военным устроили беспокойную ночку в Крыму

Беспокойную ночь устроили военным в Крыму. Отдельные подразделения в составе батальонной тактической группы войск береговой обороны Военно-морских сил Украины внезапно привели в боевую готовность с учебными целями, сообщил пресс-центр командования ВМС.

Цель - проверка готовности к выполнению задач.

85 единиц техники и более 250 человек личного состава отправились в район сосредоточения. Уже утром в четверг подразделения батальонной тактической группы выполняли учебные упражнения по вождению бронетехники и стрельбы из стрелкового оружия.

В таких масштабах подобные мероприятия еще не проводились, отметили в пресс-центре.