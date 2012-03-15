Погода на пятницу. Весна потерялась

В пятницу в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь в восточных областях и в Крыму мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга и большинства западных областей, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, сообщил Укргидрометцентр.

Температура в восточных областях ночью 7-12°, днем 0-5° мороза. В западных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 7-9° мороза, днем около 0°). На остальной территории ночью 2-7° мороза, на юге Крыма около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в пятницу существенные осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.