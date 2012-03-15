"Рогатый" транспорт - самый популярный в Крыму

18,1 миллионов пассажиров воспользовались троллейбусами в Крыму в январе-феврале - это 46,1%от общего пассажиропотока, сообщает Министерство экономического развития и торговли региона.

«Впервые этот вид транспорта опередил автомобильный в пассажирском сегменте. В январе-феврале 2011 года троллейбусами было перевезено только 27,7% пассажиров», - говорится в пресс-релизе.

«Крымтроллейбус» в 2011 году впервые за 15 лет стал рентабельным предприятием - его доход по сравнению с 2010 годом увеличился в 1,5 раза.

По данным республиканского управления статистики, объем пассажироперевозок в Крыму за январь-февраль 2012 года составил 39,3 миллионов пассажиров, это на 14,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.