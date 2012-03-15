Любителя подснежников повязали на вокзале Симферополя (фото)

Сотрудники милиции задержали 33-летнего жителя Черкасс, который прибыл в Крым за подснежниками для их дальнейшей перепродажи в своем городе. Он успел купить больше 300 букетиков "краснокнижных" цветов, сообщила пресс-служба крымской милиции.

"Мужчина приехал в Симферополь, но цветов не нашел и направился на поиски в Ялту. Там познакомился с женщиной, она продала часть букетов и подсказала, где можно купить еще. Он поехал в Краснокаменку, затем в Алушту", - говорится в пресс-релизе.

Милиционеры задержали "цветочника" на привокзальной площади Симферополя.

"Я очень люблю подснежники, знаю, что они занесены в Красную книгу Украины, но жизнь заставила торговать ими", - объяснил правонарушитель.

Мужчине грозит административная ответственность и наказание в виде штрафа.

Фото пресс-службы крымской милиции