Полсотни лифтам Евпатории грозит остановка

Фирмачи работают без бумаг

Предприятию, которое обслуживает ряд лифтов в жилом фонде Евпатории, запретили ремонт и обслуживание более 50 подъемников. Фирма "СМП-545" работала без документов, а в ее штате отсутствовал персонал, прошедший специальное обучение, сообщила пресс-служба крымского управления Госгорпромнадзора. Руководителя структуры привлекли к административной ответственности. Рассматривается вопрос о приостановке работы лифтов.

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