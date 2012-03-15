Полсотни лифтам Евпатории грозит остановка
16:55, 15 марта 2012Крым
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Фирмачи работают без бумаг
Предприятию, которое обслуживает ряд лифтов в жилом фонде Евпатории, запретили ремонт и обслуживание более 50 подъемников.
Фирма "СМП-545" работала без документов, а в ее штате отсутствовал персонал, прошедший специальное обучение, сообщила пресс-служба крымского управления Госгорпромнадзора.
Руководителя структуры привлекли к административной ответственности.
Рассматривается вопрос о приостановке работы лифтов.
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