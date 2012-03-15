10 кубов песка "смыло" с пляжей
16:51, 15 марта 2012Крым
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Открыто производство
Больше десяти кубометров песка пропали с пляжей в поселке Штормовое в Сакском районе Крыма. Прокуратура возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.
Дело открыто по части 1 статьи 239-2 Уголовного кодекса - по факту незаконного завладения землями водного фонда.
Прокуратура поручила провести следствие сотрудникам милиции.
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