10 кубов песка "смыло" с пляжей

Открыто производство

Больше десяти кубометров песка пропали с пляжей в поселке Штормовое в Сакском районе Крыма. Прокуратура возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики. Дело открыто по части 1 статьи 239-2 Уголовного кодекса - по факту незаконного завладения землями водного фонда. Прокуратура поручила провести следствие сотрудникам милиции.

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