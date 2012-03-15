Двое милиционеров получили 5 лет тюрьмы за взятку
16:18, 15 марта 2012Крым
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С конфискацией имущества
Сакский горрайсуд приговорил двоих сотрудников милиции, которые обвинялись в получении 15 тысяч гривен взятки, к пяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Суд постановил также лишить начальника сектора госслужбы борьбы с экономическими преступлениями и старшего оперуполномоченного этого подразделения Сакского горотдела милиции имущества, звания и возможности в течение трех лет работать в правоохранительных органах.
"Милиционеров задержали в конце апреля 2011 года по обвинению в вымогательстве 30 тысяч гривен за непривлечение к ответственности за незаконное занимание предпринимательской деятельностью, они получили половину этой суммы", - говорится в прес-релизе.
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