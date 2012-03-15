Изувеченную девушку нашли в Крыму. Растерзали собаки?
16:10, 15 марта 2012Крым
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Тело направили на экспертизу
Девушка, найденная в четверг с множественными рваными ранами тела в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя, скончалась в больнице. Не исключено, что на 25-летнюю местную жительницу напали собаки, сообщила пресс-служба крымской милиции.
"У девушки выявлены многочисленные укушенные раны всего тела, которые могли быть причинены собаками", - заявили в милиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Девушка скончалась в реанимации. Ее тело направлено на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти.
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