Изувеченную девушку нашли в Крыму. Растерзали собаки?

Девушка, найденная в четверг с множественными рваными ранами тела в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя, скончалась в больнице. Не исключено, что на 25-летнюю местную жительницу напали собаки, сообщила пресс-служба крымской милиции.

"У девушки выявлены многочисленные укушенные раны всего тела, которые могли быть причинены собаками", - заявили в милиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Девушка скончалась в реанимации. Ее тело направлено на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти.