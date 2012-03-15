Морской тральщик "Черкассы" готовится к активации Blackseafor

Морской тральщик Военно-морских сил Украины “Черкассы” в четверг, 15 марта, в рамках подготовки к участию в апрельской активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor, осуществил выход в море, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Согласно плану выхода, в течение двух дней экипаж морского тральщика под командованием капитана 3-го ранга Алексея ЗАЙЦА выполнит задания по замерам физических полей корабля, отработает вопросы совершенствования работы корабля в море, приемы и способы комплексного применения оружия и технических средств во время одиночного боя корабля с кораблями противника с выполнением артиллерийских стрельб в районе полигона боевой подготовки.

В конце марта готовность экипажа морского тральщика “Черкассы” к походу проверит рабочая группа командования ВМС.

Как планируется, корабль национального флота "Черкассы" примет участие в очередной активации международного соединения Blackseafor в период с 6 по 24 апреля.