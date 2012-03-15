Крым купит дизель-поезд

Крым планирует приобрести односекционный рельсовый автобус для обновления подвижного состава и улучшения железнодорожного сообщения в регионе, сообщил Республиканский комитет по транспорту и связи.

Его ориентировочная стоимость составляет 28 млн. грн.



Приобрести автобус планируют за счет средств республиканского бюджета и государственного предприятия «Приднепровская железная дорога».



Постановлением Верховного совета Крыма о внесении изменений в бюджет региону Рескому по транспорту предусмотрены расходы в размере 11 млн. грн.



Рельсовый автобус - дизель-поезд малой составности (один-четыре вагона).

Рельсовые автобусы относятся к дизельному мотор-вагонному подвижному составу и предназначены для обеспечения пригородных пассажирских перевозок, в том числе на неэлектрифицированных участках железных дорог.



Сроки покупки поезда комитет не сообщил.