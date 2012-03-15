Крым останется без фруктов?

До 50% урожая фруктов потеряно в южных и юго-восточных регионах Украины из-за холодной зимы, сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела агрометеорологии Гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«На юге и юго-востоке потери урожая фруктовых деревьев и виноградников составляют около 50%, в остальной части Украины урожай сохранен, хотя будет несколько ниже», - сказала АДАМЕНКО.

Она отметила, что наибольшие потери урожая фруктов в Крыму, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой областях, которые являются основными регионами по выращиванию фруктов.

«Мы можем констатировать в южных регионах потерю урожая плодовых деревьев до 50%. Это в целом по косточковым - черешни, абрикосы, персики. По семечковым - яблоко, груша - процентов до 20-30%, и винограда - 40%. По южным косточковым, в частности, черешне, есть случаи полной гибели урожая», - сообщила АДАМЕНКО.

Она добавила, что есть сады, где повреждены не только почки и ветви, но и стволы деревьев, что может угрожать гибели не только урожая, но и всего дерева, а также отмечаются локальные вымерзания садов.

По словам специалиста, причина гибели урожая - характер погоды в январе, когда было очень тепло и деревья и виноградники возобновили процессы вегетации, началось набухание почек, после чего произошло резкое снижение температуры.