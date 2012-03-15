Совмин договорился с супермаркетами о скидках

Совет министров Крыма в четверг подписал меморандум о взаимопонимании с представителями крупных торговых сетей региона и общественных организаций, которые присоединились к программе «Социальная карта крымчанина».

Правительство Крыма 13 марта создало рабочую группу по реализации программы. Совмин намерен в конце мая - начале июня ввести социальные карты для представителей льготных категорий, по которым люди смогут покупать продукты со скидкой 5-7%. Карточки будут с номером и штрихкодом. На витринах или при входе в торговые объекты, которые станут участниками программы, предлагается разместить спецлоготипы-стикеры.

Подписи под меморандумом поставили премьер Крыма Анатолий МОГИЛЕВ, представители торговых сетей «ФМ», «Яблоко», «Фуршет», ассоциаций «Торговля Крыма» и фармацевтов Крыма, Крымского союза потребительских обществ, а также руководители Совета организации ветеранов Крыма, Федерации независимых профсоюзов Крыма, организации инвалидов «Берег», «Крымской ассоциации приемного воспитания детей».

«Власть и бизнес должны идти рука об руку и понимать, что они партнеры в создании благоприятной экономической и социальной ситуации в регионе. Нам необходимо находить понимание, выстраивать взаимоотношения и осознавать свою общую ответственность перед людьми», - сказал МОГИЛЕВ.

Меморандум будет действовать до конца года.

Фото пресс-службы Совмина