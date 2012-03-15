Севастополь сократит очереди в детсады
11:29, 15 марта 2012Крым
0 0
На тысячу человек
Очередь в детсады Севастополя в текущем году должна сократиться на 1-1,2 тыс. детей, заявила журналистам заместитель председателя горгосадминистрации Ирина ЗАЕЦ.
По ее словам, в ближайшее время готовятся к открытию 8 групп.
ЗАЕЦ также сообщила, что работа по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях Севастополя началась еще в 2011 году, и за прошедший год были открыты дополнительно 18 групп, что позволило еще на 650 человек увеличить число дошкольников, приобщаемых к учебно-воспитательному процессу.
В январе в ГГА сообщали, что в очереди в дошкольные учреждения Севастополя стоят 2300 детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter