Самый благоустроенный город Крыма - Евпатория

Победителем крымского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" стал город-курорт Евпатория, сообщила пресс-служба городского совета.

Конкурс проводится в республике с 2000 года. Каждый населенный пункт оценивается по 12 показателям: благоустройство улиц, уличное освещение, озеленение, санитарное состояние и т.д.

Евпатория получила призовое место в категории "большие города". Второе место заняли Ялта и Феодосия, третье - Симферополь.

Среди "малых городов" победу одержал Армянск.

Лучшим курортным селом стало Угловое Бахчисарайского района.

Первое место среди курортных поселков - у Мирного вблизи Евпатории.

В 2004 году Евпатория была признана лучшей среди городов Украины.