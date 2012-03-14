Самый благоустроенный город Крыма - Евпатория
Симферополь третий
Победителем крымского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" стал город-курорт Евпатория, сообщила пресс-служба городского совета.
Конкурс проводится в республике с 2000 года. Каждый населенный пункт оценивается по 12 показателям: благоустройство улиц, уличное освещение, озеленение, санитарное состояние и т.д.
Евпатория получила призовое место в категории "большие города". Второе место заняли Ялта и Феодосия, третье - Симферополь.
Среди "малых городов" победу одержал Армянск.
Лучшим курортным селом стало Угловое Бахчисарайского района.
Первое место среди курортных поселков - у Мирного вблизи Евпатории.
В 2004 году Евпатория была признана лучшей среди городов Украины.