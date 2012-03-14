Пограничники не пустили в Крым 77 иностранцев

Пограничники Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины в январе-феврале не пропустили через государственную границу 77 иностранных граждан, из них - 14 потенциальных нелегальных мигрантов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Люди в зеленых беретах составили почти 1200 протоколов об административных правонарушениях: 745 в отношении украинцев, остальные - на иностранцев. Штрафы составили 218,5 тыс. грн.

Чаще всего люди привлекались к ответственности в пунктах пропуска за нарушение правил регистрации или срока пребывания в Украине.

