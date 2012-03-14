Крым насобирал больше миллиарда гривен налогов

Государственная налоговая служба в Крыму в январе-феврале 2012 года собрала в сводный бюджет региона 1 млрд. 111,7 млн. грн. - на 245,5 млн. грн., или на 28% больше, чем за аналогичный период 2011, сообщила пресс-служба налоговой.

В государственный бюджет Украины за два месяца поступили 573 млн. грн., в местные бюджеты городов и районов автономии зачислено 538,7 млн. грн. Сравнения с таким же периодом 2011 года налоговая пока не дает.

Рост поступлений достигнут прежде всего за счет увеличения платежей по налогу на добавленную стоимость (на 81,5 млн. грн.), по налогу на прибыль (на 67,9 млн. грн.) и налогу на доходы физлиц (на 33,7 млн. грн.).