Свалка трупов 30 домашних животных найдена под Севастополем

Яма с останками более 30 незахороненных домашних животных обнаружена под Севастополем, сообщил представитель природоохранной прокуратуры города.

Останки собак и кошек найдены в районе полигона для уничтожения боеприпасов около села Хмельницкое.

Из лап некоторых собак торчат катетеры.

"Я думаю, так поступила клиника, не заключившая договора на утилизацию останков животных. В городе участились случаи отравления животных на улице, и какая-то клиника вместо того, чтобы животных вылечить, довела до смерти и выбросила", - высказала предположение председатель объединения общественных экологических организаций Севастополя Маргарита Литвиненко, которую цитируют "Українські новини".

Прокуратура начала проверку по данному факту.