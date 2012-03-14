Свалка трупов 30 домашних животных найдена под Севастополем
Из лап некоторых псов торчат катетеры
Яма с останками более 30 незахороненных домашних животных обнаружена под Севастополем, сообщил представитель природоохранной прокуратуры города.
Останки собак и кошек найдены в районе полигона для уничтожения боеприпасов около села Хмельницкое.
Из лап некоторых собак торчат катетеры.
"Я думаю, так поступила клиника, не заключившая договора на утилизацию останков животных. В городе участились случаи отравления животных на улице, и какая-то клиника вместо того, чтобы животных вылечить, довела до смерти и выбросила", - высказала предположение председатель объединения общественных экологических организаций Севастополя Маргарита Литвиненко, которую цитируют "Українські новини".
Прокуратура начала проверку по данному факту.