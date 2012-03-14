В Азовском море тает лед

Сложная ледовая обстановка сохранится в ближайшую неделю в Азовском море на подходах к Керченскому заливу, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта России.

Ожидается смена ветров на северо-западные и юго-западные.

«В южной части моря начнутся процессы разрушения льда, возможен взлом припая в районе залива Сиваш и на подходе к Геническу, а также частичный взлом у западной границы припая в Таганрогском заливе», - сообщает ведомство.

Температура воздуха на севере моря ночью минус 8-4 градусов, днем от 0 до плюс 4 градусов, на юге моря ночью минус 5-2 градуса, днем плюс 2-6 градусов.

По состоянию на 13 марта в южной части Керченского пролива ожидают проводки в российские порты 62 судна.

На сегодня запланирован выход каравана из 16-17 судов из портов Таганрогского залива на юг, в направлении Керченского пролива под проводкой двух ледоколов.