Международный арбитраж обязал Украину выплатить ?3 млн немцам

Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров обязал Украину выплатить германской компании Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services Gmbh около 3 млн. 035 тыс. евро компенсации (без учета процентов) по делу о споре вокруг совместной эксплуатации учебного парусного судна «Херсонес», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

«Производство было инициировано в 2008 году в связи с проблемными вопросами совместной эксплуатации "Херсонеса", которые возникли между Керченским морским технологическим институтом (сегодня - Керченский государственный морской технологический университет) и компанией Inmaris», - говорится в пресс-релизе.

В частности, Украина запретила судну выходить за пределы территориальных вод страны.

Немцы требовали от Украины 13 млн. евро компенсации, а также просили возместить моральный вред и расходы на юридическое сопровождение дела.

Трибунал частично удовлетворил иск. Решение он принял в начале марта.

Минюст в настоящее время проводит правовой анализ документа, пытаясь найти основания для его аннулирования в соответствии со статьей 52 Конвенции о порядке разрешения инвестспоров между государствами и иностранцами.