Международный арбитраж обязал Украину выплатить ?3 млн немцам
Спор вокруг судна "Херсонес"
Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров обязал Украину выплатить германской компании Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services Gmbh около 3 млн. 035 тыс. евро компенсации (без учета процентов) по делу о споре вокруг совместной эксплуатации учебного парусного судна «Херсонес», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
«Производство было инициировано в 2008 году в связи с проблемными вопросами совместной эксплуатации "Херсонеса", которые возникли между Керченским морским технологическим институтом (сегодня - Керченский государственный морской технологический университет) и компанией Inmaris», - говорится в пресс-релизе.
В частности, Украина запретила судну выходить за пределы территориальных вод страны.
Немцы требовали от Украины 13 млн. евро компенсации, а также просили возместить моральный вред и расходы на юридическое сопровождение дела.
Трибунал частично удовлетворил иск. Решение он принял в начале марта.
Минюст в настоящее время проводит правовой анализ документа, пытаясь найти основания для его аннулирования в соответствии со статьей 52 Конвенции о порядке разрешения инвестспоров между государствами и иностранцами.