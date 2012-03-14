Нефтетрейдеры заключили "пакт" с властью Севастополя

Трехстороннее соглашение (меморандум) подписали представители государственной администрации Севастополя, Инспекции по вопросам защиты прав потребителей и нефтетрейдеры.

Согласно условиям соглашения, операторы АЗС и нефтебаз региона взяли на себя обязательство обеспечить стабильную ситуацию на нефтерынке, установив предельный уровень цен на бензин марки А-95 на уровне среднеукраинских цен, но не выше, чем в Киеве.

Горадминистрация, в свою очередь, обязуется обеспечить постоянное сотрудничество в рамках экспертно-аналитических групп для обеспечения достоверного и своевременного информирования нефтетрейдеров, а также контроля качества и безопасности поставляемой продукции.

Предложенный исполнительной властью города документ подписали представители практически всех субъектов хозяйствования, представленных на рынке светлых нефтепродуктов региона.

Меморандум разработан в связи с началом весенне-полевых работ для недопущения необоснованного роста цен на рынке бензина.

В Севастополе 18 нефтетрейдерам принадлежат 78 автозаправочных станций и 3 нефтебазы. Только за январь 2012 года ими реализовано 2018,4 тонн светлых нефтепродуктов на 40 млн. грн.