Севастопольцы активнее платят за воду после отключения стояков

В Севастополе дебиторская задолженность населения коммунальному предприятию «Севгорводоканал» за год снизилась на четверть - с 20 до 15 миллионов гривен, сообщил директор коммунального предприятия Николай ПЕРЕГУДА.

«За год с начала 2011 года мы снизили дебиторскую задолженность по населению на пять с лишним миллионов гривен. Для этого мы использовали такие методы, как вручение предписания, предупреждения, автодозвоны, подача в суд и крайняя мера, на которую в условиях жесткого рынка мы вынуждены идти, - это ограничение оказания услуг путем отключения стояков», - отметил он в прямом эфире региональной государственной ТРК.

«Данные меры не противоречат законодательству. Мы не отключаем абонента от водоснабжения полностью, мы только ограничиваем водопользование. Тем самым напоминаем абоненту, что он должен рассчитаться за потребленные услуги», - добавил ПЕРЕГУДА.

Руководитель «Севгорводоканала» сообщил также, что предприятие идет на реструктуризацию долгов на срок до года.