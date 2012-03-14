Венера и Юпитер "сольются"

Пик небесного действа, когда Венера и Юпитер создадут явление, известное как слияние планет, придется на четверг, 15 марта. "Игры" будут видны в Крыму при ясной погоде, сообщил ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей БАКЛАНОВ, пишет Крымское информационное агентство.

"Две яркие планеты будут находиться в непосредственной близости друг от друга. Расстояние между ними составит три градуса, это примерно шесть лун. Бывает и ближе, тогда создается видимость полного слияния", - сказал он.

Небесное явление можно наблюдать над западным горизонтом в течение четырех часов: с 18 до 22.

БАКЛАНОВ сообщил также, что "слияние" Венеры и Юпитера происходит каждые 13 месяцев. В древности его называли "слиянием любви и власти".