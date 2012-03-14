Имущество интерната раздерибанили

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело по факту растраты имущества реабилитационно-оздоровительного центра Керченского психоневрологического интерната, ущерб оценивается в 1,7 миллион гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Фонд имущества Крыма в 2008 году передал имуществооздоровительного центра в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Атилла". "Фирма, вместо того, чтобы обеспечить сохранность объекта, демонтировала его", - сообщили в прокуратуре.

Дело открыто по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - "присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением".