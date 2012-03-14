Легковушку загнали на крышу (фото)

Два человека получили травмы в результате удара легкового автомобиля о дерево с последующим опрокидыванием машины в Крыму. Авария произошла вечером 13 марта в поселке Заозерное неподалеку от Евпатории, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

"52-летний водитель так разогнал свою "Хонду", что не удержал ее на дороге. Легковушка, вылетев за пределы проезжей части, ударилась о дерево и перевернулась на крышу. Что заставило уже не молодого человека превысить скорость, установит проверка", - говорится в пресс-релизе.

Водитель сломал левое бедро и нос, а его пассажирка-сверстница получила резаные раны лица. Оба пострадавших - жители Сакского района.

Фото ГАИ