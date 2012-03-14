В Хорватию - без виз

Украинцы с 1 апреля по 31 октября смогут посетить Хорватию без виз, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Александр Дикусаров.

Правительство Хорватии временно прекратило действие визового режима для украинцев.

"Украинские граждане, владеющие действующими паспортами для выезда за границу любых типов, независимо от целей поездки, могут без виз въезжать в Хорватию, пребывать на ее территории до 90 дней и перемещать через нее транзитом", - сказал дипломат, которого цитирует "Корреспондент".

По словам Дикусарова, при въезде в Хорватию пограничные службы этой страны в праве потребовать международный полис медицинской страховки и подтверждение финансового обеспечения на период пребывания из расчета 100 евро в сутки.

Представитель МИДа Украины также подчеркнул, что, поскольку Хорватия не входит в Шенгенскую зону, то при поездке наземным транспортом граждане Украины должны побеспокоиться об оформлении 2-разовых или многоразовых шенгенских виз на большие сроки для пересечения территорий Венгрии, Польши, Словакии или Словении, которые находятся в Шенгенской зоне.