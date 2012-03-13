Большинство украинцев против пребывания ЧФ РФ в Крыму

На фоне обострения газовых переговоров с Россией в Украине значительно уменьшилось число сторонников пребывания Черноморского флота России в Севастополе, сообщает «Зеркало недели».

За последний год число сторонников продления срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года среди украинцев уменьшилось с 42% до 33%, одновременно возросло число противников - с 42 до 49%, 18% - не определились по этому вопросу.

Инициатива продления сроков пребывания в флота до 2042 года понесла потери не только в Центре и на Севере, но и на Востоке, Юге и Донбассе, где ее поддерживают не более половины опрошенных, свидетельствуют данные февральского опроса социологической группы «Рейтинг».

Напомним, что согласно Харьковским соглашениям, подписанным в апреле 2010 года президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 года до 2042 года.

Опрос проводился соцгруппы «Рейтинг» 10-24 февраля 2012 года. Выборочная совокупность: 4000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 1,5%, для значений близких к 30% - не более 1,3%, для значений близких к 10% - не более 0,9%